Nesse-Apfelstädt öffnet Verwaltung

Die Verwaltung der Gemeinde Nesse-Apfelstädt ist seit Montag nach vorheriger Terminvereinbarung wieder für Besucher geöffnet, teilt Bürgermeister Christian Jacob (CDU) mit. Termine können unter folgenden Rufnummern vereinbart werden:

Einwohnermeldeamt: 036202/8 40 41

Standesamt: 036202/8 40 42

Ordnungsamt: 036202/8 40 40

Kasse: 036202/8 40 29

Bauverwaltung: 036202/8 40 30

Liegenschaften: 036202/8 40 34

Soziale Dienste: 036202/8 40 37

Bürgermeister: 036202/8 40 10.



Besucher würden persönlich an der Tür vom jeweiligen Sachbearbeiter abgeholt. Unabhängig davon sollten Anträge oder Anfragen möglichst weiterhin per Post oder per E-Mail an info@nesse-apfelstaedt.de eingereicht werden, Zahlungen erfolgen bargeldlos. Besucher der Gemeindeverwaltung werden gebeten, einen Mund-Nasenschutz tragen.