Nesse-Apfelstädt soll Fördermittel für Sportlerheim bekommen

Für den Neubau des Sportlerheimes des Sportvereins Fortuna Ingersleben hat die Landgemeinde Nesse-Apfelstädt nun einen Fördermittel-Bescheid über 77.000 Euro erhalten, teilt Bürgermeister Christian Jacob (CDU) mit. Das Sportlerheim war Anfang Juni 2018 infolge eines technischen Defektes vollkommen abgebrannt. Zwischenzeitlich wurden Container als Interimslösung genutzt, die jedoch jedes Jahr hohe Mietkosten verursachten.

Der Neubau wird 528.000 Euro kosten. Davon kommen später 417.000 Euro von der zuständigen Gebäudeversicherung und rund 34.000 Euro muss der Sportverein in Eigenleistung erbringen. Dazu hat die Gemeinde mit dem Sportverein einen Vertrag abgeschlossen. Die Vorgabe des Gemeinderates, nur das Geld von der Versicherung und Fördermittel einzusetzen, ist so erfüllt. Finanziert wird der Neubau zunächst durch einen Haushalts-Ausgaberest aus dem Vorjahr von 269.000 Euro und 148.000 Euro im Plan 2021 sowie den anderen genannten Quellen.

Die notwendigen Genehmigungen für den Neubau zu bekommen, ist nicht trivial, denn der Standort in der Aue Ingersleben liegt im Überschwemmungsgebiet und in der Trinkwasserschutzzone und hat keinen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Dennoch geht die Gemeinde davon aus, die Genehmigungen und die Baugenehmigung zu bekommen.