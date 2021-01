Nessetal-Bürger wollen nicht zur Kloake der Nation werden

Noel Ludewig und Rosa Schulz haben die in Bufleben und Pfullendorf von ihnen gesammelten Stellungnahmen zum Vorentwurf eines Bebauungsplanes für eine Klärschlammtrocknungs- und -verwertungsanlage in der Gemarkung Warza rechtzeitig in der Gemeindeverwaltung in Goldbach abgegeben.

Vergangenen Freitag ist die Frist abgelaufen, um in der Verwaltung der Landgemeinde Nessetal Hinweise, Bedenken oder Anregungen zum Vorentwurf eines Bebauungsplanes für eine Klärschlammtrocknungs- und -verbrennungsanlage abzugeben.

In der Nähe des Bahnhofs Bufleben möchte die Firma Wiese Umwelt Service GmbH, die dort derzeit eine Kompostieranlage betreibt, ein solches Vorhaben verwirklichen. Aus der dabei anfallenden Asche soll Phosphatdüngemittel für die Landwirtschaft produziert werden. Pro Jahr sollen etwa 100.000 Tonnen Klärschlamm verarbeitet werden. Daraus würden sich pro Tag etwa 60 Lkw-Zu- und Abfahrten ergeben (wir berichteten).

Damit noch mehr Menschen in den Nessetal-Orten von dem Vorhaben erfahren, haben sich insbesondere junge Leute ins Zeug gelegt. „Ich habe mir die Pläne, die ja auf der Internetseite unserer Gemeinde einsehbar waren, ganz genau angeschaut und selbst eine Stellungnahme dazu geschrieben“, sagt Rosa Schulz (21) aus Pfullendorf.

Mit Elke Thomale aus Pfullendorf, Noel Ludewig aus Bufleben und Paula Starkloff aus Hausen hat sie in diesen Ortsteilen Informationsmaterial und Hinweise dazu, wie die Anregungen und Bedenken verfasst werden können, in die Briefkästen verteilt.

„Auch angesichts der Corona-Pandemie konnten die Menschen ihre Stellungnahmen dann auch wieder bei uns einwerfen, und wir haben schließlich dafür gesorgt, dass sie rechtzeitig in der Gemeindeverwaltung ankommen. Immerhin sind es allein aus unseren Dörfern 292 Stellungnahmen von insgesamt 339 Personen geworden“, berichtet die junge Frau.

Viele junge Menschen engagieren sich für für Plan-Änderungen

Es gäbe viele Bedenken zu diesem Vorhaben, weiß sie aus verschiedenen Gesprächen. Ein Imker frage sich, was aus seinen Bienenvölkern werden solle. Andere machten sich Sorgen um Verkehrs- und Geruchsbelastung, „zumal wir in Bufleben schon eine große Kompostieranlage haben“, so Rosa Schulz. Auch sie hat begründet, warum sie gegen das Vorhaben ist. „Pfullendorf ist meine Heimat. Ich fühle mich hier rundum wohl und möchte im Nessetal auch mal eine Familie gründen. Aber ich möchte meine Kinder nicht in der Kloake der Nation aufwachsen sehen“, schreibt sie und gibt zu bedenken, dass das Image des Nessetals, insbesondere auch des beliebten Nessetal-Radweges, durch den Bau dieser Anlage gefährdet werde.

Das bedeute nicht, dass sie grundsätzlich gegen das Rückgewinnen von Rohstoffen seien, sagt Noel Ludewig (24). „Vielmehr fordern wir eine verursachungsgerechte Lagerung und Verwertung von Klärschlamm an einem geeigneten Standort.“ Der vorgeschlagene Ort sei kein Industrie-, sondern ein Mischgebiet, in dem es auch Wohnhäuser gibt.

Hinweise zum Vorentwurf werden an Investor weitergeleitet

Auch im Ortsteil Warza, auf dessen Gemarkung die Anlage entstehen würde, regt sich Widerstand gegen das Vorhaben. Walter Gorf hat ebenfalls ein Informationsblatt zusammengestellt und gemeinsam mit Gisbert Lein im Dorf verteilt. Auch sie haben die Stellungnahmen der Bürger gesammelt und in die Gemeindeverwaltung gebracht, „genau wie David Heinemann und Anne Boese in Westhausen“, erzählt Walter Gorf, der am liebsten eine Bürgerinitiative gegen das Projekt gründen würde, was durch die Corona-Einschränkungen aber schwierig sei.

Insgesamt hätten sich etwa zehn Prozent der Nessetal-Einwohner mit einer Stellungnahme zu dem Bauvorhaben geäußert, sagt Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler), die Bürgermeisterin.

Die Hinweise, die zu dem Vorentwurf eingegangen sind, würden nun an den Investor weitergegeben. Er müsse sie prüfen und möglichst in einen überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes einfließen lassen, „um berechtigten Einwänden abzuhelfen, soweit das machbar ist“, erklärt Siegfried Juhnke, Stabsstellenleiter in der Nessetal-Gemeindeverwaltung.

Die neue Version des Bebauungsplanes müsse dann erneut beraten und öffentlich ausgelegt werden.