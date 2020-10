Brüheim. An der Präsentation von Hühnern, Tauben und Co. sind auch Jugendliche beteiligt.

Nessetaler Geflügelzüchter stellen in Brüheim aus

Die Nessetaljunggeflügelschau richtet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Oktober, der Kleintierzuchtverein Sonneborn und Umgebung im Vereinshaus in Brüheim aus. Angeschlossen ist eine Jugendschau des Kreisverbandes. Von Gänsen über Enten, Hühner, Tauben und Wachteln sollen 595 Tiere verschiedenster Rassen zu sehen sein, darunter 200 Tiere von Jugendzüchtern. Geöffnet ist die Schau am Samstag, 9 bis 17 Uhr, und Sonntag, 9 bis 16 Uhr.