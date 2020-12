60 neue Bäume waren im Herbst am neuen Radweg bei Töpfleben gepflanzt worden. Einer davon wurde jetzt abgebrochen.

Er war erst im Herbst am neuen Radweg bei Töpfleben gepflanzt worden.

Neu gepflanzter Baum in Gotha wurde mutwillig zerstört

Am neuen Abschnitt des Radweges Thüringer Städtekette zwischen Gotha und Töpfleben, der im August eingeweiht wurde, sind im Herbst noch 60 Bäume gepflanzt und mit Holzpfählen gesichert worden. Nun ist der letzte Baum in der Reihe mit Gewalt am Wurzelhals durchgebrochen und liegen gelassen worden, informiert die Stadtverwaltung Gotha, die die Pflanzungen beauftragt hatte. Der Baum müsse ersetzt werden.