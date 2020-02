Der Neubau der evangelischen Regelschule in Gotha an der Langensalzaer Straße wächst und liegt im Zeitplan.

Gotha. In einem Jahr wollen die Schüler und Lehrer der Evangelischen Regelschule Gotha in ihr neues Gebäude umziehen.

Neubau der Evangelischen Regelschule Gotha wächst

In einem Jahr wollen die Schüler und Pädagogen der Evangelischen Regelschule Gotha in ihr neues Gebäude gleich neben dem alten in der Langensalzaer Straße umziehen. Die Bauarbeiten liegen laut Schulleiterin Sandra Diersch im Zeitplan.

Der Neubau kostet fast acht Millionen Euro. Zwei Millionen Euro steuert das Land Thüringen als Förderung bei, 2,3 Millionen die Evangelische Kirche Mitteldeutschland plus einem Darlehen über knapp 800.000 Euro. Den Rest finanziert die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland.