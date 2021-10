Neudietendorf: Autoren erzählen vom Leben in DDR-Zeiten

Neudietendorf. Der Krügerverein Neudietendorf lädt am 13. Oktober zur Buchlesung ein. Thema: Generationengespräche Ost.

Gespräche von Eltern und Kindern ostdeutscher Herkunft stehen im Mittelpunkt einer Buchlesung, die am Mittwoch, 13. Oktober, ab 18 Uhr im Saal des Bundes Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland in Neudietendorf stattfindet. Koordiniert wird sie von der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen.

Der Krügerverein Neudietendorf hat dazu die beiden Autorinnen Sabine Michel und Dörte Grimm eingeladen, die aus ihrem Buch „Die anderen Leben. Generationengespräche Ost“ rezitieren werden. Beide sind in der DDR aufgewachsen und haben sich an private Themen ihrer Leben in der DDR herangetraut. Offen und schonungslos beschreiben sie ihre Welt seit dem Mauerfall. Der Eintritt zur Buchlesung ist frei.