Neudietendorf: Sparkasse zieht kurzzeitig um

Während der Deutsche Aktienindex am Montag einen neuen Tiefpunkt erreicht, blickt die Kreissparkasse Gotha trotz Coronakrise optimistisch in ihre wirtschaftliche Zukunft. Grundlage dafür sind vor allem die zufriedenstellenden Gesamtergebnisse aus dem Jahr 2019, die am Montag in Neudietendorf vorgestellt wurden.

Der Veranstaltungsort, die Verwaltung der Gemeinde Nesse-Apfelstädt, ist nicht zufällig gewählt. Das Gebäude in der Zinzendorfstraße soll demnächst auch Anlaufpunkt für Sparkassenkunden werden. Denn der eigentliche Standort im Ort ist seit Ende November geschlossen. Noch immer unbekannte Täter hatten dort einen Geldautomaten gesprengt und derartigen Schaden angerichtet, dass die Wiederaufbau- und Renovierungsmaßnahmen bis heute andauern. Die vorübergehende Schließung wird zudem genutzt, um den Raum barrierefrei umzubauen. Am Standort Neudietendorf hält die Sparkasse fest. Um die Einwohner versorgen zu können, wird in den Räumen der Gemeindeverwaltung übergangsweise ein Servicebüro eingerichtet. Dienstags und freitags, zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, werde eine Mitarbeiterin der Kreissparkasse als Ansprechpartnerin für Kunden zur Verfügung stehen. Ab wann genau das Servicebüro dort öffnet, ist indes noch unklar. Bislang keine Strafzinsen für private Kunden Die Kreissparkasse hat das Jahr 2019 mit einem Plus beendet. Um rund 52 Millionen Euro ist die Bilanzsumme auf rund 1,4 Milliarden Euro gestiegen. Die Bilanz weise eine Stabilität auf, auf die die Gothaer Sparkassenkunden bauen könnten, sagt der Vorstandsvorsitzende Jörg Krieglstein. Wie er mitteilt, vermehrten sich die Einlagen der Kunden um 46 Millionen Euro auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Demnach wuchs besonders die Summe der täglich fälligen Gelder, etwa denen auf Girokonten. Jörg Krieglstein Foto: Wieland Fischer Auch die Nachfrage nach Krediten sei gestiegen, bei privaten wie Geschäftskunden der Kreissparkasse. Das Kreditvolumen betrug zum Stichtag rund 574 Millionen Euro, 27 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt konnten Darlehen in Höhe von rund 179 Millionen Euro zugesagt und vermittelt werden. Die Summe stieg deutlich um 75 Millionen Euro. Doppelt so viel Geld wie im Vorjahr, genauer 114,5 Millionen Euro, leihen sich Unternehmen und Selbstständige. Ein Großteil des Geldes – 55,9 Millionen Euro des Gesamtvolumens – fließt in den Wohnungsbau. Dieser Trend werde auch 2020 anhalten, glaubt Jörg Krieglstein. Mit Kreditzusagen für Bauvorhaben und Investitionen im Landkreis stärke die Kreissparkasse besonders die heimische Konjunktur. Mitbürger legen ihr Geld in Wertpapiere an Die Einwohner des Landkreises investieren vermehrt in Wertpapiere. Die Kreissparkassenkunden reagieren damit auf den Nullzins, der in Verbindung mit der Inflation Vermögen auf Giro- und Sparkonten schmelzen lässt. Doch um das Verwahrgeld, auch Strafzins genannt, komme auch die Sparkasse nicht herum, zumindest nicht bei kommunalen und gewerblichen Kunden. Dort wurde das Verwahrentgelt beim Übersteigen eines Freibetrages flächendeckend eingeführt, wobei die individuellen Verhältnisse der Kunden berücksichtigt wurden, betont Krieglstein. Private Kunden sollen bislang vom Verwahrentgelt verschont bleiben. Nach intensiven Gesprächen im Vorstand und Verwaltungsrat setze die Kreissparkasse verstärkt darauf, Kunden zu alternativen Geldanlagen zu beraten. „So gut wie heute ging es uns noch nie“, sagt Jörg Krieglstein abschließend, „das vergessen wir zu schnell.“ Auch angesichts der Herausforderungen, die die Coronaepidemie für die Wirtschaft darstellt, blickt er zuversichtlich in die Zukunft und vertraut in die Maßnahmen, die die Bundesregierung veranlasst. Er geht davon aus, dass sich nicht zuletzt der Kreis Gotha wirtschaftlich rasch von dem Virus erholen wird.