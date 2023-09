Neudietendorfer Tagung über Kirche, Politik und Medien

Neudietendorf. Wie steht es um die Freiheit von und zu Religion in Deutschland und Europa, darum geht es bei einer Tagung in Neudietendorf.

Vom 15. bis 16. September findet anlässlich des 65. Geburtstags des vormaligen Akademiedirektors Thomas A. Seidel eine Tagung im Zinzendorfhaus Neudietendorf statt. Sie steht unter dem Thema „Kirche. Politik. Medien. Relevanzverluste und Bedeutungsgewinne“.

Die Kirchen verlieren an Relevanz. Vieles scheint diese These zu bestätigen: die nostalgische Retrospektive, die gegenwärtigen Austritte, die düsteren Prognosen. Doch die Wirklichkeit ist komplexer. Sie gilt es in den Blick zu nehmen. Wie steht es um die Freiheit von und zu Religion in Deutschland und Europa? Wie lässt es sich praktisch im Spannungsfeld von Kirche und Staat leben? Welche Rolle spielen Kirche und Diakonie im Sozialstaat? Diesen Fragen wollen der Politologe Prof. Dr. Klaus Dicke, Alt-Rektor der FSU Jena, Sachsens Diakonie-Chef Dietrich Bauer, die Thüringer Ministerpräsidentin a.D. Christine Lieberknecht (CDU), der Münchner Professor für Systematische Theologie und Ethik Reiner Anselm, MDR-Chef Boris Lochthofen nachgehen.

Für die musikalische Begleitung sorgt Liedermacher Stephan Krawczyk. Er trägt in einem Konzert-Gespräch seine Sicht der Dinge bei. Es sind noch einige wenige Plätze frei.