Neue Ampel in der Gothaer Gartenstraße bald nutzbar

Die Ampel an der zweiten Verbindung für Fußgänger vom Altstadtforum zur Innenstadt über die Gartenstraße soll zeitnah in Betrieb gehen. Weil viele Fußgänger den eigentlich gesperrten Weg jetzt schon nutzen, ist die Geschwindigkeit für den Fahrzeugverkehr an dieser Stelle auf 10 km/h beschränkt.