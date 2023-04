Neue Ausstellung: Gotha, wie es Jugendliche in den Achtzigern sahen

Gotha. Thomas Wolf gestaltet mit Fotografien aus den Achtzigerjahren den Schaukasten vor dem Kulturhaus. Ab 2. Mai ist die Ausstellung zu sehen.

Am Kulturhaus hat sich ein nicht ganz alltägliches Ausstellungsformat etabliert. Denn den Schaukasten davor gestalten Künstler aus der Region. Als nächster an der Reihe ist Thomas Wolf, dessen Fotografien den außergewöhnlichen Blickwinkel eines Siebzehnjährigen auf das Gotha der Achtzigerjahre zeigen. Im Herbst 1984 sind Thomas Wolf und ein Freund unterwegs mit ihren Kameras. Sie interessieren nicht die repräsentativen Ansichten der Stadt, sondern beiläufige Motive wie Litfaßsäulen, Geschäftsauslagen oder Kinoaushänge. Es entsteht ein serielles Fotoprojekt, in dem ausgesuchte Orte für ein halbes Jahr kontinuierlich am gleichen Wochentag zur gleichen Zeit fotografisch festgehalten werden. Projekt II beginnt am 5. September 1984, endet am 26. Februar 1985 und umfasst zehn Orte.

Im Schaukasten paart Wolf, der Fotografie studiert hat und in den Bereichen künstlerischer und dokumentarischer Fotografie arbeitet, seine Aufnahmen mit tagesaktuellen Meldungen aus der Tageszeitung „Das Volk“ und weiteren Entdeckungen aus Archiven.

Die nunmehr sechste Präsentation der Ausstellungsreihe „Prospekt – Kunst im Schaukasten“ ist ab 2. Mai bis Ende Juni zu sehen.