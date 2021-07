Holger Robes, Ortsbrandmeister in Bad Tabarz (von links), Torsten Schlothauer, Stadtbrandmeister in Waltershausen, und Tino Hastolz (rechts), stellvertretender Ortsbrandmeister in Drei Gleichen, haben am Montagabend verspätet einen symbolischen Schlüssel von Landrat Onno Eckert (SPD) für ihre neuen Feuerwehr-Fahrzeuge erhalten, die bereits im Einsatz sind. Wegen der Corona-Pandemie war eine frühere offizielle Übergabe nicht möglich.