Neue Bad Tabarzer Währung ist ab sofort im Umlauf

Bad Tabarz. Bis zu 100.000 Euro sollen auf diesem Wege in die Tabarzer Kassen gespült werden, hofft der Bürgermeister.

Ingo GlaseBad Tabarz. Grüner Fünfer, blauer Zehner und roter Zwanziger -- die neuen Bad Tabarzer Gutscheine (wir berichteten) sind gedruckt und ab sofort in der Tourist-Information des Heilbades erhältlich. „Früher gab es nur Gutscheine von einzelnen Händlern oder Gastronomen, mit den neuen Coupons aber können Einheimische wie Gäste bei über 20 teilnehmenden Partner in der Gemeinde einkaufen oder essen gehen“, freut sich Bürgermeister David Ortmann (SPD) über die Akzeptanz der neuen „Tabarzer Währung“. Viele örtliche Arbeitgeber nutzen die neuen Gutscheine zudem auch als „steuerfreie Entgeltumwandlung“ bis maximal 50 Euro pro Monat als Prämie und Anerkennung ihrer Mitarbeiter. „Wir wollen damit den örtlichen Handel und die Gastronomie stärken“, so Ortmann. Bis zu 100.000 Euro sollen auf diesem Wege in die Tabarzer Kassen gespült werden, hofft der Bürgermeister. Der Fünfer zeigt das Konterfei des antifaschistischen Widerstandskämpfers Theodor Neubauer, der viele Jahre in Tabarz lebte, der Zehner Dr. Sigurd Scholze, den Badearzt und Ehrenbürger der Gemeinde, und der Zwanziger Carl Spindler, einen Berliner Unternehmer, der den Tourismus nach Tabarz brachte. Auf den Rückseiten sind das Rathaus, das Tabbs und die Thüringer Waldbahn zu sehen.