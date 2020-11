Graf Philipp von Hanau-Münzenberg (1449-1500) soll die männliche Figur des berühmten Gemäldes „Gothaer Liebespaar“ zeigen, will Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) durch genealogische Studien in unterschiedlichen Archiven herausgefunden haben. Um das laut Kreuch älteste Doppelporträt der Kunstgeschichte sei nun ein Geheimnis mehr gelüftet, teilt er mit.

Graf Philipp von Hanau-Münzenberg sei der Ur-ur-ur-Urenkel der Landgräfin Elisabeth von Meißen (1286-1359), die sich selbst als „Domina von Gotha“ bezeichnete, in der Stadt lebte und maßgeblich den Aufstieg Gothas zur Residenz der Wettiner beförderte, will Knut Kreuch darüber hinaus erforscht haben. Das Gemälde sei zunächst im Besitz der Familie von Hanau-Münzenberg geblieben, um den Erbanspruch der bürgerlichen Ehefrau zu manifestieren, schlussfolgert der Oberbürgermeister weiter.

1642 sei das Grafenhaus erloschen und deren Tochter Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel (1602-1651) übernahm das Bildnis mit Erbvertrag. Aus dem Haus Hessen-Kassel muss Herzogin Caroline Amalie von Sachsen-Gotha-Altenburg (1771-1848) das Gemälde mit nach Gotha gebracht haben, wo es seit 1844 im Inventar der Herzoglichen Kunstsammlungen nachweisbar ist, wird weiter angenommen.

Sein Erkenntnisse präsentiert Knut Kreuch auf einem Faltblatt, auf hochwertigem kartonartigem Papier im Format A 4 gedruckt. Es trägt den Titel „Elisabeth von Gotha — Markgräfin von Meißen, Landgräfin von Thüringen — Die erste Domina von Welt.“ Das Faltblatt enthält neben den Texten des Oberbürgermeisters den Stammbaum mit den Nachfahren der Elisabeth sowie Zeichnungen von Natali Schmidt und soll in Kürze im Gotha-adelt-Laden am unteren Hauptmarkt käuflich sein.

Hauptthema der Publikation ist neben der Geschichte um das Bildnis „Gothaer Liebespaar“ das Wirken der Landgräfin Elisabeth von Meißen, einer Prinzessin aus dem Hause Lobdeburg-Arnshaugk, einer Herrschaft aus der Nähe von Jena. Elisabeth komme im Jahr 1300 durch eine spektakuläre Entführung ihres Mannes Friedrich dem Freidigen (1257-1323) nach Gotha, wo am 24. August 1300 eine große Fürstenhochzeit stattfindet, berichtet Knut Kreuch die Geschichte.

Eine der Quellen dafür könnten Berichte des Chronisten Johannes Rothe sein. Er beschreibt sie als attraktive junge Frau. Rothe berichtet, der Friedrich habe Elisabeth entführt, um bei ihrer Mutter um ihre Hand anzuhalten. Dies ist dem Projekt „Sächsische Biografie“ zu entnehmen.

Ungewöhnlich für die Epoche sei es eine Liebesheirat, der die Tochter Elisabeth (1306-1368) und der Sohn Friedrich (1310-1349) entspringen, führt Kreuch weiter aus. Elisabeth, die selbst als „Domina de Gotha“ (Domina gleich Dame beziehungsweise Herrin im Hause) oder ab 1323 als „Vidua de Gotha“ (Witwe in Gotha) unterzeichnete, zähle zu den wenigen Frauenpersönlichkeiten des Mittelalters, die in drei Epochen ein Land regierten. So regierte sie von 1321 bis 1323 für ihren durch einen Schlaganfall regierungsunfähigen Mann und von 1323 bis 1331 für ihren minderjährigen Sohn. Von 1349 bis zu ihrem Tod sei sie die wichtigste Beraterin ihrer teilweise minderjährigen Enkel in der Regierung gewesen.