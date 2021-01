Neue Flächen für Wohnungsbau

Die Gemeinde Drei Gleichen will mit der derzeitigen Überarbeitung ihres Flächennutzungsplanes auch neue Flächen für den Wohnungsbau ausweisen. „Wegen der Erweiterung des Gewerbegebiets am Erfurter Kreuz werden wieder Wohngebiete in den umliegenden Orten möglich“, sagt Jens Leffler (CDU), der Bürgermeister. Großes Potenzial habe im Ortsteil Wechmar das Areal des einstigen Betriebs Rockinger. Dort soll sozialer Wohnungsbau ermöglicht werden, aber auch Platz für Eigenheim-Bauplätze sein. Zwölf neue Einfamilienhäuser sind zuletzt ganz in der Nähe an der Erfurter Landstraße entstanden. „Dort werden jetzt noch Fußwege, Parkplätze und Zuwegungen zu den Grundstücken hergestellt und Bäume gepflanzt. Das soll bis zum Frühjahr alles fertig sein“, so Leffler. Weitere Wohnbauflächen werden in Mühlberg „Auf der Pferdekoppel“ am Ortsausgang Richtung Wandersleben und in Wandersleben am Margarethenweg, das ist am Ortsausgang Richtung Apfelstädt, ausgewiesen.

Der Flächennutzungsplan werde auch deshalb aktualisiert, weil nach dem freiwilligen Zusammenschluss von Drei Gleichen mit Günthersleben-Wechmar Mitte des Jahres 2018 nun die Planungsdokumente der beiden Kommunen zusammengeführt werden müssten, erklärt Leffler.