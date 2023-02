Neue Gastronomie an traditionsreichem Standort in Gotha

Gotha. Seit Ende des vergangenen Jahres betreiben die Brüder Durante eine italienische Osteria mit Eiscafé am Gothaer Hauptmarkt.

Die Gastronomie auf dem oberen Hauptmarkt ist durch einen weiteren Italiener bereichert worden: „Michelangelo“ nennt sich die Osteria mit Eiscafé. Eine kulinarische Reise in die Toskana und Sizilien, verspricht Inhaber Luigi Durante.

Gemeinsam mit seinem Bruder Devid betreibt er das Lokal seit Dezember vergangenen Jahres. Nun freuen sich beide auf die warme Jahreszeit, auf das Gothardusfest, die Europeade und den „Gothasür-Sommer“, um die Gothaer und ihre Gäste mit „italienischer Seele“ bewirten und verwöhnen zu können.

Die Brüder Durante haben sich an einem traditionsreichen Standort niedergelassen, denn seit dem 18. Jahrhundert ist dort Gastronomie ansässig. Vielen Gothaern ist das Haus als „Zur Rosenau“ bekannt. In der dazugehörigen Herberge gab es auch Übernachtungsmöglichkeiten: 15 Betten in neun Zimmern.

Mitte der 1980er-Jahre verschwand die alte Kutscherkneipe „Rosenau“. Der gesamte Gebäudekomplex, der bis in die Jüdenstraße hineinreicht, entstand mit mehreren Gaststätten und einem Hotel neu. Trotz Proteste der Gothaer, die am Namen „Rosenau“ festhalten wollten, bekam der Komplex den Namen „Slovan“, in Anlehnung an die slowakische Partnerregion, verpasst.