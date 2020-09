Neue Großspende für das Kamelienhaus in der Orangerie Gotha

Das Kamelienhaus in der Orangerie Gotha soll am historischen Standort hinter dem jetzigen nördlichen Treibhaus neu errichtet werden.

Beim geplanten Neubau eines Kamelienhauses können die Orangerie-Freunde Gotha und die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten einen weiteren Erfolg verbuchen. Ein anonymer Großspender hat sich gemeldet und eine vierstellige Summe für das ambitionierte Vorhaben bereitgestellt, teilt Matthias Hey mit. Der SPD-Landtagsabgeordnete sammelt seit 2011 mit Gernot Harnisch und Parkverwalter Jens Scheffler unter anderem bei winterlichen Sonderführungen zur Kamelienblüte für das Projekt.

Nun habe ein älterer Herr aus Gotha bei Scheffler vorgesprochen. „Ohne Vorwarnung legte er mir lächelnd einen Umschlag auf den Tisch und bat, nachzuzählen“, schildert der Parkverwalter die ungewöhnliche Begegnung. „Ich war erstaunt und begeistert, denn es waren viertausend Euro im Umschlag.“ Der Spender, der mit Namen nicht öffentlich genannt werden möchte, habe daraufhin einen zweiten Umschlag dazugelegt – darin wiederum 4000 Euro.

Mit diesen 8000 Euro sei es gelungen, binnen weniger Wochen zwei Großspenden für den Bau des Kamelienhauses zu gewinnen, das zukünftig den seltenen und wertvollen Pflanzbestand der Kamelien in der Orangerie Gotha beherbergen soll. Neben dem Trio der Kamelienhausfreunde sammelt auch der Verein der Orangerie-Freunde eifrig für dessen Wiederaufbau. Im August hatten sie unter anderem ein Sonntagscafé im Orangenhaus eingerichtet. Für Samstag, 5. September, 20 Uhr, laden sie zu einem Filmclu-Abend dorthin wieder ein. Für den 10. Oktober steht eine Whisky-Verkostung auf dem Plan, am 14. November eine „Weinreise um die Welt“ mit Verkostung, am 12. Dezember „Advent in der Orangerie“. Der jeweilige Erlös soll der Errichtung eines neuen Kamelienhauses am historischen Standort hinterm nördlichen Treibhaus zugutekommen. „Der Bau rückt immer näher“, sagt Uwe Ulrich, Sprecher der Orangerie-Freunde. Auch Hey ist zuversichtlich, dass die restlichen 17.000 Euro in kurzer Zeit noch eingeworben werden.