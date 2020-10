Die Brücke über den Mühlgraben ist wieder frei, ein neuer Durchlass geschaffen. Doch zur Zeit führt der Mühlgraben wegen Wasserknappheit in der Apfelstädt kein Wasser. Mitabeiter der Verwaltung, auch Bürgermeister Christian Jacob (ganz links), Ortschaftbürgermeister, Bauleute und Anwohner begutachten das Bauwerk.

Apfelstädt. Die Landgemeinde Nesse-Apfelstädt investierte und erhielt Fördermittel zugunsten der Infrastruktur in Apfelstädt.

Neue Haltestelle und Brücke in Apfelstädt

Gleich zwei die Infrastruktur des Ortes betreffende Bauprojekte hat die Landgemeinde Nesse-Apfelstädt in diesem Jahr in der Ortschaft Apfelstädt umgesetzt. Am Freitagnachmittag wurden sie offiziell freigegeben.