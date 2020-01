Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Ideen für Wölfis gesucht

Die Stadt Ohrdruf bewirbt sich mit dem Ortsteil Wölfis für Fördermittel aus der Dorferneuerung von 2020 bis 2024. So sollen Privatpersonen die Chance erhalten, mit Fördergeldern Investitionen an ortsbildprägenden Gebäuden oder der Infrastruktur zu tätigen. Eine zweite Diskussionsrunde dazu findet am Donnerstag, 9. Januar, 19 Uhr im Vereinshaus „Am Marktbrunnen“ in Wölfis statt.

Nach einem Dorfrundgang im November und einer ersten Runde, in der Ideen besprochen wurden, sollen nun weiterführende Schritte thematisiert werden. Voraussetzung für die Aufnahme ins Dorferneuerungsprogramm ist die Erarbeitung eines gemeindlichen Entwicklungskonzeptes für Wölfis, das im Laufe der Diskussionsrunden entstehen soll.