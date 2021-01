Neue Impulse für Gothaer Innenstadt gesucht

Ein Idee wurde schon umgesetzt: Werbung für die Geschäfte am Gothaer Hauptmarkt, hier in der Enckestraße. (Archiv-Foto)

Knapp ein Jahr Coronavirus hat viele leere Ladenflächen in der Gothaer Innenstadt hinterlassen. Dem Trend aussterbender Innenstädte will sich die Stadtverwaltung entgegenstellen, indem sie in Werbung investiert: 50.000 Euro sind 2021 im Haushalt vorgesehen, um auf verschiedenen Kanälen die Einkaufsmöglichkeiten zwischen Haupt- und Neumarkt anzupreisen. Zudem will die Stadt jungen Gründern und ihren Geschäftsideen eine Chance geben.

Die Auswirkungen der pandemiebedingten Schließung werden auf dem Neumarkt besonders deutlich. Das Areal, das zuvor das Geschäft Passarella belegte, steht leer. Für die insgesamt fünf verschiedenen Ladenflächen gebe es schon neue Interessenten, informiert Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Die Mieter bräuchten jedoch in dieser Zeit Unterstützung dabei, ihre Geschäfte aufrecht zu erhalten. Die städtische Baugesellschaft Gotha habe zu diesem Zweck eine Abteilung gegründet, die Gewerbemieter in der Pandemie unter die Arme zu greifen versucht.

Gewerbetreibende sollen Geschäftsideen erproben können

Die freien Ladenflächen sollen zudem als Ort zur Verfügung stehen, an dem Gewerbetreibende mit wenig Erfahrung ihre Geschäftsideen erproben können. Damit greift die Stadtverwaltung das Konzept des Pop-up-Stores auf, durch das leer stehende Flächen nur vorübergehend für den Verkauf genutzt werden. Diese Starthilfe für junge Existenzgründer soll auch zu Attraktivität und Abwechslung in der Gothaer Innenstadt beitragen.

Zur Aufwertung des Stadtzentrums gehören auch Investitionen in die historische Substanz. Neben dem Großprojekt, der Hauptmarktsanierung, soll 2021 auch die Außenhülle des „Roten Löwen“ bis zum Herbst wieder hergestellt werden, um der Nachfrage nach modernem Wohnen in der Altstadt nachzukommen.

Eine weitere Baumaßnahme der Baugesellschaft gilt dem alten Möbelhaus Simon in der Jüdenstraße. Nach Aussagen der Stadtverwaltung stehen rund 220.000 Euro an Fördermitteln bereit, um den historischen Kern des Gebäudes aus den 1920er-Jahren zu sichern und ihn dennoch modern zu nutzen. Mit seinen vielen Treppen und Podesten soll es zu einem Spielhaus umgebaut werden – dem Gegenstück zur Rumpelburg in Bad Langensalza für Kinder von sechs bis 14 Jahre. In direkter Nachbarschaft dazu entsteht die neue Jugendherberge am Klosterplatz. Gefördert durch die Europäische Union, den Bund und den Freistaat Thüringen sollen dort rund zehn Millionen Euro investiert werden.

Weiterer Übergang über die Gartenstraße

Um die Altstadt besser mit dem neu errichteten Fachmarktzentrum zu verbinden, soll auf Höhe der Pfortenstraße ein weiterer Übergang über die Gartenstraße zum Altstadtforum gebaut werden.

„Allein neun städtische Betriebe werden mit ihren Projekten dafür sorgen, dass Gotha eine liebenswerte und zukunftsfähige Stadt ist“, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch. „Nicht zu vergessen unsere Stiftungen und das ungeheure Engagement unserer Bürgerschaft, wo viele tausend kleine Dinge schlummern, mit denen wir jeder Krise trotzen.“

Existenzgründer können mit ihren Ideen an den Oberbürgermeister herantreten per E-Mail an ob@gotha.de.