In Gotha-West gibt es eine neue Skateranlage mit Bolzplatz in der Werner-Sylten-Straße.

Neue Impulse für Sport und Spiel in Gotha

Gotha. Freie Wählergemeinschaft Gotha lädt am 12. September 2023 zu einer Podiumsdiskussion über Freizeitmöglichkeiten ins Fundament des Kulturhaus ein.

In Gotha-West gibt es eine neue Skateranlage mit Bolzplatz. Am Bolzplatz Bürgeraue lässt sich Basketball und Fußball spielen. Mitunter beklagen Anwohner Lärmbelästigung. In warmen Sommermonaten fahren junge und ältere Leute aus Gotha gerne ins nahe gelegene Warza, um dort ins Freibad zu gehen, weil das eher geöffnet hat, diese Saison Ende Mai, Wochen eher als das Gothaer Südbad.

Wo für Freizeit, Spiel und Sport in Gotha neue Impulse gesetzt werden könnten, das möchte die Freie Wählergemeinschaft (FWG) sondieren.

Welche Schritte und Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt werden können, um Gotha noch attraktiver und lebenswerter zu machen, das soll in einer Podiumsrunde diskutiert werden.

Die FWG lädt dazu für Dienstag, 12. September, ins „Fundament“ im Kulturhaus Gotha ein. Beginn der öffentlichen Veranstaltung ist 19 Uhr, teilt FWG-Vorsitzender Dietrich Wohlfahrt mit. Ralph-Uwe Heinz werde die Veranstaltung mit Gästen aus Bildung, Freizeit und Kultur moderieren. Anschließend sei das Publikum zum Diskutieren eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Die Podiumsrunde ist eine Fortsetzung des kommunalen Formates vom November 2022 mit dem Titel „Quo vadis Gotha“.