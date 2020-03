Neue Linienführung für Busse in der Kreisstadt

Die Baustellen auf den Hauptverkehrsadern der Kreisstadt starteten zwar zeitlich versetzt, würden jedoch meist über das ganze Jahr 2020 bestehen, zum Teil sogar wie der dritte Bauabschnitt in der Friedrichstraße noch im Jahr 2021 fortgeführt.

Deshalb hat sich die Nahverkehrsgesellschaft Gotha (NVG) entschlossen, die Routen der Busse im öffentlichen Personennahverkehr grundlegend neu zu strukturieren. So soll vermieden werden, dass sich die Fahrgäste im Wochenrhythmus auf immer wieder neue Linienführungen und Haltestellen-Positionen einstellen müssen.

Die neue Lösung berücksichtige alle Großbaustellen und die damit verbunden den Umleitungen und ermögliche, zuverlässige Fahrpläne für die Stadtlinien zu entwickeln. Außerdem wurde der Schülerverkehr so berücksichtigt, dass die Wahrscheinlichkeit von Verspätungen sinke. Dies teilt die NVG mit.

So werde die bisherige Linie E gespalten, da sie am stärksten von den Bauarbeiten betroffen gewesen wäre. Die neue Linie E sei mit einem Ringverkehr südlich der Innenstadt zudem eine Alternative, um vom Hauptbahnhof in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz und Gartenstraße zu gelangen.

Die neu geschaffene Linie D binde hingegen, in der Oscar-Gründler-Straße beginnend, den östlichen Teil der Stadt Gotha im Stundentakt in Richtung Süden bis nach Töpfleben an. Mit der Umstellung komme eine neue Haltestelle dazu – die in der Parkallee am Herzoglichen Museum. Sie wird von den Linien B, C und E bedient und verbessere auch den Anschluss der Innenstadt.

Die Nahverkehrsgesellschaft Gotha und ihr Auftragnehmer, die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Gotha (VLG) bitten um Verständnis für die umfangreichen Neuregelungen, die vor allem im Interesse eines möglichst reibungslos und pünktlich fahren den öffentlichen Personennahverkehrs vorgenommen wurden.

Die Aktualisierung der Mobiltelefon-Anwendungen (Apps) zur Routenplanung mit Hilfe des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) mit Sitz in Erfurt und weiterer Online-Auskünfte könne sich jedoch verzögern, da die VLG darauf keinen direkten Zugriff habe, heißt es weiter in der Mitteilung. Weitere Auskünfte erhalten Fahrgäste auch im gemeinsamen Kundenzentrum der NVG und der Thüringer Wald- und Straßenbahn am Hauptbahnhof im Terminal am Bahnhofsvorplatz, Modul B 3 Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Folgende Änderungen im Detail sind geplant:

Linie A: Krankenhaus – Huttenstraße – Siebleben – Tüttleben. Der ZOB wird ab 16. März nicht mehr angefahren.

Linie B: Gotha, Hauptbahnhof – Remstädt. Bis voraussichtlich November ist die Linienführung: Hauptbahnhof, Steig 5A – Parkallee (neue Haltestelle Herzogliches Museum) – Uelleber Straße (Haltestelle Alter Schlachthof) – Uelleber Straße/F.-Ebert-Straße – Brieglebstraße – Südstraße (Hbf.) – Reyherstraße – Friedrich-Perthes-Straße – Huttenstraße – Gartenstraße – Goldbacher Straße – Stadthalle – Goldbacher Siedlung – Remstädt, Hohe Straße – Remstädt, Am Gut und zurück.

Linie C: Montag – Freitag: Gotha, Eschleber Straße – August-Creutzburg-Straße – Zeppelinstraße – Ersatzhalt 18.-März-Straße – Parkallee, Herzogliches Museum – Hauptbahnhof Steig 5B – Alter Schlachthof – Uelleber Straße – Brieglebstraße – Südstraße (nahe Hauptbahnhof) – Lindenhügel/Tierpark – Harjesstraße – Burbachstraße, Ausstieg und zurück. An Samstagen wird zusätzlich mit Bussen bedient: Dr.-Troch-Straße – Seniorenresidenz – Gewerbegebiet Luftschiffhafen – Töpfleben und zurück.

Linie D: Montag – Freitag: Gotha, Oskar-Gründler-Straße – Gleichenstraße – Weimarer Straße – Clara-Zetkin-Straße – Reyherstraße – Hauptbahnhof, Steig 5B – Lindenhügel/Tierpark – Harjesstraße – Burbachstraße – Dr.-Troch-Straße – Seniorenresidenz – Gewerbegebiet Luftschiffhafen – Töpfleben und zurück.

Linie E: Montag bis Freitag: Gotha, Hauptbahnhof Steig 5A – Reyherstraße – Parkallee, Herzogliches Museum – Bergallee – Myconiusplatz – Bertha-v.-Suttner-Platz – Gartenstraße – Steinstraße – Bufleber Straße – Hauptfriedhof – Müllersweg – Stadion und zurück.

Linie F: Montag – Freitag: Boilstädt – Uelleben, Marktstraße – Uelleben, E.-Thälmann-Straße - Gotha, Uelleber Straße/F.-Ebert-Straße - Alter Schlachthof – Leinastraße - Reinhardsbrunner Straße – Bergallee – Myconiusplatz - Bertha-v.-Suttner-Platz – Gartenstraße – Huttenstraße – Steinstraße - Bufleber Straße – Hauptfriedhof und zurück.

Außerdem stehen Servicetelefone zur Verfügung. Die Rufnummer des Servicetelefons der NVG lautet 03621/398270, die VLG ist unter Telefon: 03621/8224170 erreichbar. Die E-Mail-Adresse für Anfragen lautet: info@nvg-gotha.de.