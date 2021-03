Neue Möglichkeiten der Bestattung in Tüttleben

Eine neue Grabart gibt es auf dem Friedhof in Tüttleben. Anonyme und halbanonyme Urnenrasengräber entstehen auf einer neuen Fläche. Für ihre Gestaltung gibt es bestimmte Vorgaben, über die die Friedhofsverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue informiert.

Halbanonyme Urnengräber werden mit einer Stele gekennzeichnet, die von Steinmetzen mit einer Messingplatte versehen werden. Sie wird mit Name, Geburts- und Sterbedatum versehen. Bepflanzungen und feste Dekorationen sind auf den Urnenrasengräbern nicht zulässig, lose Kränze oder Sträuße können an Gedenktagen jedoch für zehn Tage abgelegt werden. Eine Umwandlung in eine andere Grabstätte ist ausgeschlossen. Die Verlängerung der Nutzungszeit an einer Urnenrasengrabstätte ist nicht möglich.