Die Katzenschutzverordnung sieht unter anderem eine Kennzeichnung aller Katzen vor, die in dem Geltungsbereich unkontrollierten freien Auslauf haben.

Neue Regeln für Katzenhalter in Ohrdruf

Ohrdruf. Das Landratsamt Gotha erweitert die Katzenschutzverordnung auf Ohrdruf und Ortsteile. Diese Verpflichtungen ergeben sich für Tierfreunde daraus.

Sie leiden an Katzenschnupfen, vermehren sich unkontrolliert und geraten in den Straßenverkehr: Herrenlose Katzen sind in Ohrdruf offenbar ein Problem. Aus diesem Grund erweitert das Landratsamt Gotha die bereits bestehende Katzenschutzverordnung auf das Gebiet der Stadt sowie der Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis.

Die Verordnung bringt nicht nur für die herrenlosen Tiere, sondern auch für Katzenhalter einige Änderungen mit sich. „In der Ohrdrufer Südstraße gibt es eine große Population herrenloser Katzen, um die sich keiner kümmert und die unter den Bedingungen leiden. Viele Tiere haben Katzenschnupfen, Parasiten, Ohrenleiden oder unbehandelte Verletzungen“, sagt Volker Schneemann, Leiter des Veterinäramtes des Kreises.

Neue Regeln richtensich auch an Tierhalter

Die Verordnung nach Paragraf 13b des Tierschutzgesetzes diene in erster Linie dem Schutze dieser freilebenden Katzen, richte sich aber auch an die Tierhalter. Während die herrenlosen Katzen in Kooperation mit Tierschützern behandelt und sterilisiert werden, sind Halter durch die Verordnung angehalten, ihre Katzen mit Freigang zu sterilisieren, zu registrieren und mit einem Chip zu kennzeichnen. Die Kosten betragen insgesamt etwa 150 Euro, schätzt der Amtstierarzt. Die Einhaltung der Verordnung werde stichprobenartig kontrolliert, das Amt gehe auch Hinweisen von Anwohnern nach.

„Bei der Nicht-Einhaltung werden Auflagen erteilt, zur Not fangen und sterilisieren wir das Tier, die Rechnung geht an den Halter“, so der Veterinär. Er bittet auch alle Tierfreunde darum, keine wildlebenden Katzen zu füttern und bei der Fütterung der eigenen Tiere darauf zu achten, dass das Futter nicht achtlos draußen herumsteht.

Schwerpunkte sind Industriebrachen, Gärten und Neubaugebiete

Im ganzen Kreis beobachtet das Veterinäramt herrenlose Katzen. Schwerpunkte sind meist Industriebrachen, Gartenanlagen, Neubaugebiete sowie überall dort, wo Menschen füttern. Bevor die Verordnung in einem Gebiet angewandt wird, sind bereits Maßnahmen der Kommune vorausgegangen.

„Die Verordnung gilt bereits in Georgenthal und Waltershausen mit Ortsteilen“, führt Volker Schneemann. In der Gotha kümmert sich das Ordnungsamt um diese Probleme.