Neue Schilder für Naturlehrpfad Friedrichroda

Am Naturlehrpfad in Friedrichroda wurden die Tafeln aktualisiert.

Friedrichroda. Die Tafeln am Naturlehrpfad in Friedrichroda wurden aktualisiert. Wanderer finden hier Informatives über Pflanzen und Tiere.

Neu gestaltet und aktualisiert wurden jetzt 13 Tafeln am Naturlehrpfad Friedrichroda, der seit 1972 besteht. Wanderer können nun Wissenswertes über Pflanzen und Tiere sowie der Geologie in der Region erfahren.

Seinen Anfang nimmt der Naturlehrpfad am „Kalten Markt“ am Ortsausgang von Friedrichroda. Von dort aus verläuft der Pfad durch das „Kühle Tal“ bis zum Rennsteig. Vier Kilometer lang ist die Strecke, die einen Höhenunterschied von 250 Metern aufweist. Auf den nun 13 aktualisierten Tafeln an Kreuzungen und Abzweigungen findet sich ein stilisierter Igel, der den Wanderern auf seinem Weg begleitet.

Wie Bettina Stötzer von Friedrichrodaer Kuramt mitteilt, sei der Pfad besonders für Naturliebhaber ein lohnenswertes Ziel. Auch Familien mit Kindern können ihn nutzen, da die Tafeln lehrreiche Informationen beinhalten. „Unser Waldbach, das Schilfwasser, begleitet den Naturlehrpfadwanderer bis zum Ziel“, so Stötzer. Bänke laden am Wegesrand zum Verweilen ein. Ziel des Lehrpfades ist das Heuberghaus auf 688 Metern Höhe. Der Rückweg kann über Spießberg-Wacht-Roter Weg oder Tanzbuche-Burgweg erfolgen, erklärt die Kuramtsmitarbeiterin. Für die Rückfahrt kann wochentags und am Wochenende die Buslinie 856 genutzt werden.