Mehrere Spielplätze in der Stadt Gotha wurden in den vergangenen Tagen und Wochen mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Der größte Teil konnte durch Spenden ermöglicht werden. So erhielt unter anderem der Spielplatz am Mönchpark im Siebleber Ortsteil neue Sitzgruppen.

Diese Sitzgruppen für den Spielplatz im Mönchpark wurden von der Arbeitsloseninitiative Talisa aus Holz gefertigt und farblich beschichtet. In den nächsten Tagen sollen sie von den Mitarbeitern des städtischen Garten-, Park- und Friedhofsamtes aufgestellt werden. Auch der Spielplatz Am Peter in Siebleben sowie die Trimm-Dich-Anlage auf dem Seeberg und der Spielplatz im Ortsteil Uelleben sollen neue Sitzgelegenheiten bekommen. Diese wurden ebenso von den fleißigen Mitarbeitern der Arbeitsloseninitiative Talisa gebaut und gestaltet. Für den Spielplatz Am Peter und den Bolzplatz in der Goldbacher Siedlung konnten über das PS-Los-Sparen der Kreissparkasse Gotha ein neues Federtier und ein Klapprahmen inklusive Tornetz angeschafft werden. Die Anträge wurden mit dem Siedlerverein Goldbacher Siedlung und durch die Stadt Gotha, hier insbesondere dem Garten-, Park- und Friedhofsamt, eingereicht und durch das Gothaer Bankunternehmen bestätigt.