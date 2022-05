Neue Stelen lassen in Vergangenheit des Gothaer Museums blicken

Gotha. Stelen ergänzen neuerdings die Ausstellungen im Herzoglichen Museum in Gotha. Sie zeigen, was Museumsbesucher damals sahen.

Historische Ansichten der Kunstsammlung auf Schloss Friedenstein ergänzen neuerdings die Sonderausstellung „Wieder zurück in Gotha! Die verlorenen Meisterwerke“ im Herzoglichen Museum. Eine Führung mit dem Titel „Vom Säugetiersaal bis hin zur Gemäldegalerie“ der wissenschaftlichen Volontärin Maria Schröder am Donnerstag, 19. Mai, 18 Uhr, bringt Gästen die ursprüngliche Präsentation der Sammlungen näher.

Da das Herzogliche Museum keine Magazinbereiche besaß, dokumentieren die Abbildungen an elf Stelen die gesamte Sammlungsbreite, die damals für die Öffentlichkeit erfahrbar war. Zugleich vergegenwärtigen die Aufnahmen frühere Präsentationsformen und Umstrukturierungen. „Die im Rundgang gezeigten Abbildungen sind Fenster in die Vergangenheit, die einen lebendigen Einblick in die Geschichte des Hauses geben“, sagt Maria Schröder.