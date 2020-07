Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Abschnitt der Waldrandroute

Ein weiterer Abschnitt der Thüringer Waldrandroute soll am Mittwoch, 22. Juli, an der Kreisgrenze zwischen Crawinkel und Frankenhain freigegeben, kündigt die Stadtverwaltung Ohrdruf an. Die Waldrandroute soll durch die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Ilm-Kreis, Gotha und Wartburgkreis sowie Eisenach in landschaftlich reizvollen Gebieten am nördlichen Rand des Thüringer Waldes, führen. Die Route ist insgesamt 125,3 Kilometer lang. Mit der Geschäftsbesorgung wurde die Thüringer Landgesellschaft mit Sitz in Erfurt beauftragt.

Zwischen Bahnhof Friedrichroda und Anschluss Richtung Ernstroda entsteht ein weiterer Abschnitt. Weil noch etwa 200 Meter Bahngleise entwidmet werden müssen, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr genutzt werden, ruhen momentan die Arbeiten. Bis Ende Oktober soll dort der Lückenschluss vollzogen werden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.