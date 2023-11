Neuer Elektroherd liefert Martinshörnchen für Gothaer Kinder

Gotha. Kinder aus dem Gothaer Kindergarten backten fleißig Martinshörnchen. Die werden für den Martinsumzug benötigt.

Das große Backen stand am Mittwoch auf dem Programm bei den Kindern in der Kindertagesstätte „Pittiplatsch“ in Gotha. Mit Eifer kneteten die Kleinen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen den Teig, um daraus kleine Hörnchen zu rollen und zu formen. Die wurden nämlich am Abend für den Martinsumzug gebraucht. Doch das war nicht der einzige Grund, warum am Vormittag Gäste in der Einrichtung vorbeischauten.

Der Kindergarten steht unter der Trägerschaft des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes. Der hatte einen Hilferuf an die Kreissparkasse Gotha geschickt. Grund: Der alte Elektroherd in der Küche des Kindergartens ist kaputt gegangen und nicht mehr reparierbar. Da auch das DRK auf Spenden angewiesen ist, wandte sich Sabine Köhler, Vorstandsmitglied des Kreisverbandes, an die Sparkasse. Die sagte sofort zu, denn das Wohl der Kinder habe oberste Priorität. „Der alte Herd war mindestens schon 15 Jahre alt. Täglich ist er in Gebrauch, sei es zum Kuchenbacken oder zum Einkochen der eigenen Früchte aus dem Garten“, erklärt Kita-Leiterin Anett Holzbrecher.

„Wir haben nicht lange überlegt, denn die frühkindliche Erziehung ist uns wichtig“, sagt Mario Greiner, Pressesprecher bei der Sparkasse. Gemeinsam mit dem Gruppenleiter Payment, Ronny Dobschat, machte er sich am Mittwoch ein Bild von dem neuen Küchengerät. Und das war in vollem Einsatz. Das erste Blech mit den Martinshörnchen durfte Lucie in die Backröhre schieben. Es dauerte nicht lange, dann schwebte ein köstlicher Geruch durchs ganze Haus.

Die Kinder aus der Hasen- und Froschgruppe hatten noch jede Menge zu tun. Schließlich wurden für den Martinsumzug am Abend jede Menge Hörnchen benötigt.