Neuer Glanz für Brüheimer Kirche

Die Orgel wurde während der Bauarbeiten an der Brüheimer Kirche eingehaust. Jetzt ist die Hesse-Orgel von 1821 wieder in ihrer Schönheit zu sehen und auch zu hören.

Brüheim. Abschluss der dreijährigen Sanierungsarbeiten. Zahlreiche Spender ermöglichen Arbeiten am Gotteshaus

In neuem Glanz präsentiert sich die St.-Viti-Kirche in der Nessetal-Gemeinde Brüheim. Die letzten Gerüste sind gefallen und das Gotteshaus zeigt sich mit neuer Fassade, Kirchenfenster und Turmuhr. Für Dietrich Reiche, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates, geht mit dem Abschluss der dreijährigen Sanierungsarbeiten auch ein großer Traum in Erfüllung, nämlich seine Kirche für die Nachwelt zu erhalten.