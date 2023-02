Das Antrittskonzert findet in der Kirche St. Trinitatis Ohrdruf statt (Archivbild).

Neuer Kantor in Ohrdruf

Ohrdruf. Zu hören sind beim Antrittskonzert Werke J. S. Bachs und H. I. F. Bibers sowie in gemeinsamen Improvisationen verschiedene Facetten der Fantasie in der Musik.

Zum Antrittskonzert des neuen Kantors Jakob Schönborn-Dietz lädt der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeindeverband Ohrdruf-Luisenthal am Freitag, 24. Februar, 18.30 Uhr in die Kirche St. Trinitatis Ohrdruf ein. Im Zusammenspiel von Claudia Mende (Barockvioline, Weimar), Andrew Levine (Theremin und Synthesizer, Hamburg) und Kantor Jakob Schönborn-Dietz (Orgel) erklingt ein vielfältiges Programm, heißt es in einer Mitteilung weiter.

Zu hören sind Werke Johann Sebastian Bachs und Heinrich Ignaz Franz Bibers sowie in Improvisationen verschiedene Facetten der Fantasie in der Musik und des Fantasierens als musikalischer Ausdrucksform. Warme Kleidung wird empfohlen. Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.