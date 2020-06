Neuer Lebensmittel-Markt für Mühlberg geplant

Für den Ortsteil Mühlberg berät der Drei Gleichen-Gemeinderat am 24. Juni über einen Bebauungsplan für die Errichtung eines Nahversorgungszentrums. „Wir haben mit Norma einen Investor gefunden, der am Ortseingang von der Autobahn kommend einen Supermarkt errichten will“, sagt Jens Leffler (CDU), Bürgermeister der Gemeinde. In Mühlberg gebe es bisher keinen Lebensmittelladen – der neue Markt wäre eine Verbesserung für den Ort. Gebaut werden soll der Markt zwischen der Tankstelle und den ersten Häusern.