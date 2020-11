Wenn in Deutschland im kommenden Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben zwischen Elbe und Rhein gefeiert wird, gibt es in Gotha neben dem jüdischen Friedhof wieder einen weiteren Ort für öffentliches Gedenken daran. Es handelt sich um die Stelen, die einst von Bürgern gestiftet worden waren.

Sie sollen an die in der Pogromnacht abgebrannte Synagoge in der Moßlerstraße erinnern. Sie fügen sich nun in die Passage des neuen Fachmarktzentrums ein, das diesen Donnerstag eröffnet wird. Gleichzeitig wird das Denkmal enthüllt. Es wird ergänzt, durch ein von Bürgern gebautes Modell der Synagoge in einem Schaukasten sowie zwei erklärenden Schautafeln.

„Die Stadt Gotha werde zum Ende dieses Jahres über einen würdigen Ort des Gedenkens verfügen“, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Die Jüdische Landgemeinde und Investor Saller hatten den ausgewählt.

Der Abriss der Gedenkstätte an der Moßlerstraße war nicht unumstritten. Mit der Wiederherstellung der Lenaustraße bis zur Gartenstraße sollte eine Passage entstehen, die Raum gibt für einen neuen Ort des Gedenkens am historischen Standort gibt. Sitzmöglichkeiten laden nun dazu ein.

Bleibt zu hoffen, dass das im geschäftigen Alltagstrubel an- und wahrgenommen wird.