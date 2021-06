Neuer Reiseveranstalter in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Badbetreiber geht in Kooperation mit den Hotels des Ortes neue Wege.

Die Tabbs Vital GmbH, die das Aktiv- und Gesundheitsbad im Kneipp-Heilbad betreibt, hat ein weiteres Geschäftsfeld erschlossen: Seit Anfang des Jahres kann die gemeindeeigene Gesellschaft auch als Reiseveranstalter auftreten. „Wir haben dafür eine erfahrene Fachfrau eingestellt, die zuvor hier im Ort ein Reisebüro betrieben hat, das inzwischen ein Nachfolger übernommen hat“, erklärt David Ortmann (SPD), der Bürgermeister.

Die Tabbs Vital GmbH habe eine Werbekooperation mit den Hotels des Kurortes vereinbart und eine Werbekampagne gestartet. „Dazu wurden und werden in Fernsehzeitungen, die Tageszeitungen beiliegen, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit einer Auflage von insgesamt 2,6 Millionen Exemplaren Anzeigen für spezielle Angebote geschaltet.“ Es gebe zum Beispiel eine Wander- und Aktivwoche unter anderem mit E-Bike-Verleih, freiem Eintritt ins Tabbs bis zu geführten Wanderungen. „Enthalten ist auch ein freier Eintritt in der Marienglashöhle Friedrichroda, denn uns ist wichtig, unsere Region mit zu nutzen“, sagt Ortmann. Für die Übernachtungen könnten sich Interessierte dann eines der vier Bad Tabarzer Hotels aussuchen. Die Tabbs Vital GmbH wolle solche Angebote künftig auch für Ferienwohnungen vorbereiten.