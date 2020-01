Neuer Rückzugsort für Gothaer Tiger dient auch zum Klettern

Die beiden Amurtiger Taiga und Primus im Gothaer Tierpark haben in ihrem Freigehege einen neuen Unterstand.

Sibirische Tiger in Gotha

So können sie sich jetzt, wenn sie das mögen, auch draußen mal zurückziehen – an einen geschützten, trockenen Ort. „Das ist wichtig, denn feuchte Kälte tut den Tieren nicht gut“, sagt Anett Engelhardt, amtierende Tierparkleiterin. Frostige Temperaturen ist diese Art zwar gewöhnt – schließlich befindet sich ihr natürlicher Lebensraum in Sibirien – doch herrscht dort im Winter eine trockene Kälte. Der Amurtiger wird auch Sibirischer Tiger genannt. Er kommt aber nur noch im Grenzgebiet zwischen China und Russland vor.

Seit dem Jahreswechsel können die Gothaer Tiger den neuen Unterstand nutzen. Er dient ihnen auch zum Klettern und ermöglicht vom Dach aus eine bessere Sicht auf die Umgebung. „Dass dieses Projekt realisiert werden konnte, ist vielen freiwilligen Helfern zu verdanken“, sagt Maja Wieczorek, Pressesprecherin der Kultourstadt Gotha, zu der der Tierpark gehört.

Material, Geld und Arbeitskraft gespendet

Angelika Wimmer, die im Tierpark Gotha als Fachtierärztin und Kuratorin tätig ist, habe das Vorhaben angestoßen, um die Bedingungen für die Tiger zu verbessern. Detlef und Cordula Möller aus Erfurt hätten mit einer Geldspende, die für das nötige Zubehör verwendet wurde, dazu beigetragen. Und da der Bau des Unterstandes ohne das nötige Holz nicht möglich gewesen wäre, wurde auch dafür ein Sponsor gesucht und gefunden: Uwe Brand aus Günthersleben mit seiner Baum- und Landschaftspflege lieferte Material.

„Als Bauleiter fungierte Hobby-Motorensägen-Kunstschnitzer Joachim Faber, dem an dieser Stelle ebenso ein herzlicher Dank gilt wie Dirk Rittermann und seinen fleißigen Helfern, die mit Tatkraft zur Umsetzung des Unterstandes beigetragen haben“, so Maja Wieczorek.

Größte Katzenart der Welt

Mit Primus hat Gothas Tierpark einen betagten Tiger. „Er ist inzwischen 19 Jahre alt und fast schon ein Uropa“, sagt Anett Engelhardt. Ihn hatte der Gothaer Tierpark einst aus dem Zoo Chemnitz bekommen. „Das Weibchen, Taiga, ist 13 Jahre alt. Es stammt aus dem Tierpark Stendal.“ Einmal sei mit den beiden bereits eine Nachzucht gelungen. Zwei Tigerjunge kamen dabei zur Welt.

Seit Anfang der 1970er-Jahre steht der Amurtiger unter strengem Schutz. Denn die größte lebende Katze auf der Erde ist stark vom Aussterben bedroht. Der strenge Schutz für diese Tiere bedeutet, dass sie nicht gejagt und nur unter strengen Auflagen gehandelt werden dürfen.

Bei bis zu minus 40 Grad draußen

Jeder Halter von Amurtigern ist registriert – in einem europäischen Zuchtbuch wird die Population nur auf diesem Kontinent gemanagt. Es gibt aber schon seit 1975 auch ein internationales, globales Zuchtbuch. Das sei wichtig, um zu kontrollieren, dass die Verwandtschaft nicht zu eng wird.

Da sie im Winter Temperaturen von bis zu minus 40 Grad ausgesetzt sind, gelten die Raubkatzen als absolut kälteresistent. In freier Wildbahn ernähren sie sich von Wildschweinen, Rothirschen, Axishirschen und Rehen.

Mensch verdrängt Tiger aus angestammten Gebieten

Der Lebensraum der Amurtiger wird immer mehr zerstört. Das liegt am Eisenbahn-, Straßen- und Städtebau sowie am Rohstoff-Abbau, wozu auch das Roden großer Waldflächen zählt. So wird diese Tierart aus ihren angestammten Gebieten verdrängt, was auch die Entwicklung der Population hemmt. Außerdem gelten Tiger-Produkte in China als Wunderheilmittel.

Damit sich die beiden Amurtiger in Gothas Tierpark wohlfühlen, sollen sie bald auch noch einen aufgestellten Baumstamm in ihr Gehege bekommen, den sie zum Aufrichten und zum Kratzen nutzen können. „Wir verteilen auch Gewürze im Revier, wie Curry und Zimt, weil Gerüche für Katzen wichtig sind“, sagt Anett Engelhardt. „Das mögen die beiden auch sehr.“