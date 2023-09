Neuer Schützenkönig kommt aus Gotha

Tambach-Dietharz. Philipp Dietzel von der Herzoglich Privilegierten Altschützengesellschaft qualifiziert sich beim Königsschießen in einem spannenden Finale.

Der neue Schützenkönig ist Philipp Dietzel von der Herzoglich Privilegierten Altschützengesellschaft Gotha. Er qualifizierte sich Samstag in den Räumlichkeiten der Sebastiansbruderschaft in Tambach-Dietharz beim Königsschießen des Kreisschützenverbandes Sterzingkreis Gotha. 30 Schützen aus dem Landkreis haben sich nach einer Vorrunde in den Vereinen für das Finale qualifiziert.

Erster Ritter wurde Heiko Peukert vom Schützenverein Friemar und zweiter Ritter Waltraud Koschinski von den Westthüringer Schützen Hörselgau. Nach einem spannenden Finalschießen war der Abstand nur wenige hundert Millimeter, heißt es in einer Mitteilung des Kreisschützenverbandes.

Bevor am Abend die Proklamation stattfand, ehrte der Kreisschützenmeister Holger Dietzel verdiente Vereinsmitglieder, so Volkhardt Kubina aus Sonneborn mit der Ehrennadel des TSB in Gold. Die höchste Ehrung des Schützenkreises erhielt Horst Schwolow mit dem Ehrenkreuz des Sterzingkreises.

Den Damenpokal gewann Barbara Kirchner. Zugleich fand das Landeskönigsschießen des Thüringer Schützenbundes statt. 22 Majestäten Thüringer Vereine kürten nach spannendem Wettkampf den Landesschützenkönig.