Neues Domizil mit Inselsbergblick in Bad Tabarz

Der Lieblingsplatz der Heimbewohner in ihren Zimmern ist immer am Fenster, wissen Mediclin-Geschäftsführerin Kerstin Männel (links) und Hausleiterin Ireen Engelhardt.

„Das Coronavirus hat die Pflegebranche im Würgegriff“, sagt Kerstin Männel. Im Januar eröffnet die Geschäftsführerin der Mediclin Pflege GmbH eine neue Seniorenresidenz in Bad Tabarz, was sich angesichts der Pandemie als Herausforderungen darstellt. Mit vielen hygienischen Vorkehrungen steht demnächst der Umzug der Heimbewohner an, die zuvor weiter oberhalb in der Zimmerbergstraße gelebt haben. Für sie, aber auch für die Mitarbeiter verspricht sich Kerstin Männel ein moderneres Lebens- und Arbeitsumfeld in dem Neubau.