Neues hat es schwer

Claudia Klinger schreibt über Technologie der Zukunft, an der kein Weg vorbeiführt.

Das Mobiltelefon besitzt eine Internetverbindung, genau wie das moderne Fernsehgerät. Smarte Technik hat längst Einzug gehalten, was sich auch an den Bezeichnungen Smartphone und Smart-TV erkennen lässt.

Doch um diese Möglichkeiten nutzen zu können, sind gut ausgebaute Telekommunikationsnetze die Voraussetzung. Glasfaser gilt dabei als Internetverbindung der Zukunft und wird die klassische Telefonleitung aus Kupfer und den DSL-Anschluss ablösen. Denn Glasfaser ist schneller, energiesparender und effizienter.

Bis 2030 soll es in jedem Haushalt in Deutschland verfügbar sein. Das ist angesichts von aktuell etwa 25 Prozent, die erreicht werden, noch ein weiter Weg. Für Glasfaser braucht es ein neues Netz und neue Anschlüsse, was diese Technologie teuer macht. So verwundert es nicht, dass es in Städten, die mit bisherigen Technologien schon gut versorgt sind, momentan schwierig ist, Menschen für das Zukunftsnetz zu begeistern – anders als in ländlichen Regionen, in denen das Surfen im Internet oft nur langsam und instabil möglich ist. Kommentar zum Thema: 40-Prozent-Hürde für schnelles Internet ist für Gotha hoch