Neues Jahr nur zart begrüßt

Während sich in den Jahren zuvor meist hunderte Feierfreudige am Schlossgeländer und an der oberen Wasserkunst in der Kreisstadt oberhalb des Hauptmarktes drängten, waren es diesmal gerade drei Personen, die sich zum Jahreswechsel dort einfanden. Die meisten Gothaer hielten sich wie im Landkreis auch an die Verbote. Was an bereits erworbener Pyrotechnik aus privaten Gärten und Höfen abgefeuert wurde, erhellte den Nachthimmel nicht so sehr wie in den Jahren zuvor gewöhnt. So blieb auch der Himmel lange klar, die Rauchschwaden machten ihn nicht diesig. Autofahrern blieb die Slalomfahrt um Weinflaschen und glimmende Reste meist erspart.