Große Pläne für die Zukunft: Das Kaufhaus Moses zieht ab April 2023 in das neue Stammhaus am Ekhofplatz 2 (ehemals Adler). Der Standort in der Erfurter Straße bleibt jedoch bis auf Weiteres mit einem Teil des Sortiments erhalten.

Neues Kaufhaus in Gotha öffnet Türen zur Baustellenbesichtigung

Gotha. Moses lädt Interessierte in das neue Kaufhaus ein. Sie können sich informieren, wie der Umbau läuft und was geplant ist.

Die Umbauarbeiten für das neue Moses-Kaufhaus laufen am Ekhofplatz. Von außen lassen sie sich gut beobachten, denn als eine der ersten Maßnahmen wurden die Schaufenster geöffnet. „Wer immer an der Ampel vor dem neuen Haus hält, schaut in den Laden“, sagt Moses-Geschäftsleiter Robert Luhn.

Wie der Umbau läuft und was geplant ist, können Interessierte am Donnerstag, den 9. Februar, erfahren. In Kooperation mit dem Gothaer Gewerbeverein öffnet das neue Moses ab 18.30 Uhr für eine Baustellenbesichtigung.

Eingeladen sind Gewerbetreibende und Bürger. Eine Anmeldung ist nicht nötig. „Wir wissen, dass einige Menschen in Gotha mit Sorge unseren Umzug aus der Innenstadt sehen. Doch ich kann alle schon jetzt beruhigen: Wir arbeiten an einem ganz neuen Einkaufserlebnis“, so Luhn.