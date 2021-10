Neues Löschfahrzeug für Kameraden in Westhausen

Westhausen. Der Neuwagen löst einen Wagen aus den Neunzigerjahren ab. Übergeben wurde er pünktlich zum 30-jährigen Bestehen der freiwilligen Feuerwehr Westhausen.

Pünktlich zu ihrem 30-jährigen Bestehen konnte die Freiwillige Feuerwehr Westhausen am Wochenende einen neuen Einsatzwagen in Betrieb nehmen. Einen filmreifen Auftritt hatte das Löschgruppenfahrzeug, als es unter Wasserfontänen, die die Kameraden mit Löschschläuchen erzeugten, am Feuerwehrgerätehaus in Westhausen einfuhr.

Gäste aus dem gesamten Nessetal waren nach Westhausen gekommen. Das Feuerwehrfest am Tag der deutschen Einheit ist in dem Ort zur Tradition geworden. Auf den Tag genau vor 30 Jahren hatten sich die ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu einem Verein zusammengetan. In den vergangenen Jahren und sogar Jahrzehnten waren sie in einem Löschfahrzeug des Baujahres 1992 zu Einsätze gefahren. Die Neuanschaffung für rund 280.000 Euro war somit dringend nötig.

„Seit den Neunzigerjahren sind natürlich einige technische Ergänzungen an dem alten Fahrzeug vorgenommen worden“, erklärt Hagen Elmrich, Vorsitzender der Feuerwehrvereins in Westhausen. Doch es sei Zeit für etwas gewesen. Die Anschaffung war schon jahrelang geplant worden. In diesem Jahr kam dann die Förderzusage vom Land Thüringen. Europaweit war das benötigte neue Fahrzeug ausgeschrieben worden. Aus Ulm ist es schließlich abgeholt worden.

Nicht Feuer sondern Wasser war zuletzt der Auslöser für größere Einsätze der Westhäuser Feuerwehrleute. Sie unterstützten die Kameraden nach den Starkregenereignissen bei den Großeinsätzen in Wandersleben und Wechmar, Gierstädt und Mechterstädt.

Drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr von Westhausen absolvieren derzeit die Grundausbildung, um später in den aktiven Dienst integriert zu werden. 19 Mitglieder hat die aktive Wehr. Mit der Nachwuchsgewinnung ist der Vereinsvorsitzende Hagen Elmrich zufrieden, genug Kinder und Jugendliche zeigen Interesse an dem Ehrenamt. Sie nach dem Schulabschluss im Verein zu halten, sei jedoch die Schwierigkeit.