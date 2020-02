Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Logo und Vielzahl von Aktivitäten bei der Feuerwehr Siebleben

Der Feuerwehrverein von Gothas größtem Ortsteil Siebleben wurde vor 17 Jahren gegründet. Unter dem Vorsitz von Enrico Föhst gehören ihm 55 Mitglieder an. 29 davon trafen sich am Samstagabend zur Jahreshauptversammlung im Gerätehaus in der Oberstraße. Als Versammlungsleiter fungierte Mario Hasenstein.

Nach der Totenehrung blickte zunächst der Wehrführer Sebastian Schön auf ein bewegtes Jahr zurück. Seiner Einsatzabteilung gehören 30 Kameraden an. Im Jahr 2019 seien 45 Einsätze zu verzeichnen gewesen, einer mehr als 2018. Insgesamt 21 Mal musste man zu Bränden ausrücken. Als Beispiel nannte er den Wohnhausbrand in der Brückenstraße im Februar. Außerdem habe man 38 Brandsicherheitswachen übernommen. 2019 sei ein Jahr der großen Entscheidungen gewesen. So habe man das inzwischen 25 Jahre alte Löschfahrzeug nochmals in Eigenleistung reparieren können. In seinem Grußwort kündigte dann der Gothaer Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) an, dass 2021 für ein Ersatzfahrzeug gesorgt werde. Neue Sonnenbrillen und Basecaps Der Jugendwart Vincent Föhst konstatierte, dass der Jugendabteilung 21 Mitglieder angehören. Höhepunkte des Jahres seien der Kreisausscheid und Geländelauf der Jugendfeuerwehren, das Schulfest der Reyherschule und das deutsch-polnische Jugendtreffen in der Wojewodschaft Heiligkreuz gewesen. Anschließend resümierte der Vereinsvorsitzende Enrico Föhst die Aktivitäten des vergangenen Jahres, die traditionell das Knutfest, Maibaumsetzen, Sommerfest, einen Arbeitseinsatz im November und den Adventsmarkt beinhalteten. Erstmals habe man sich an einem Kindersachenflohmarkt beteiligt. Der Erlös von 325 Euro kam der Jugendfeuerwehr zugute. Stolz präsentierte der Vereinschef das von Michael Möcker kreierte neue Logo sowie Entwürfe für Plakate der anstehenden Aktivitäten. Auch Sonnenbrillen und Basecaps mit dem neuen Logo habe der Verein finanzieren können. Danach gab es Beförderungen und Ehrungen. Zillmann ernannte Sandra Krause zur Hauptfeuerwehrfrau, Wehrführer Sebastian Schön zum Oberlöschmeister und die abwesende Josephine Föhst zur Oberfeuerwehrfrau. Maik Nowitzky wurde für seine 40-jährige Zugehörigkeit ausgezeichnet.