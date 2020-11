Gotha. Die Gothaer Kerzenwelt ist in die Innenstadt gezogen. Im Kaufhaus Moses wartet auf 50 Quadratmetern Verkaufsfläche ein großes Sortiment.

Neues Sortiment in der Innenstadt von Gotha

Nach wie vor lieben die Gothaer Bürger ihre Kerzenfabrik im Heutal. Umso größer war die Enttäuschung, als das Mutterunternehmen, die Ebersbacher Kerzenfabrik der Jeka-Unternehmensgruppe, vor Kurzem bekanntgab, die Produktion vor Ort in Gotha einzustellen. Doch jetzt gibt es wieder einen Lichtblick für alle Freunde der Gothaer Kerzen. Die Kerzenwelt kehrt nun in die Innenstadt zurück.

So stehen im Kaufhaus Moses rund 50 Quadratmeter für die Gothaer Kerzen bereit. Moses-Geschäftsführer Robert Luhn freut sich sehr, diese Möglichkeit der Kundschaft anbieten zu können. „Ich bin eigentlich nicht so der Kerzentyp. Aber jetzt, nachdem alles ausgepackt ist, bin ich ziemlich begeistert", sagt Geschäftsführer Luhn. Aufgenommen in das Sortiment wurden Gebrauchskerzen sowie Schmuck- und Grabkerzen bis hin zu Sonderkerzen. Zu finden ist der Kerzen-Shop im zweiten Obergeschoss des Gothaer Kaufhauses bei den Haushaltswaren.