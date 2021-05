Auf dem Siloah-Gelände in Neufrankenroda ist ein riesiges Holzkreuz schon von weitem zu sehen.

Neufrankenroda: Gottesdienst am Glockenturm

Neufrankenroda. Der Sonntag, 16. Mai, heißt in Kirchenkreisen Exaudi. Auf dem Siloah-Hof erklärt Pfarrer Christian Schaube die Bedeutung beim Gottesdienst.

Am Sonntag, 16. Mai, lädt Pfarrer Christian Schaube vom Pfarramt Siloah-Hof alle Kirchgänger und interessierten Bürger zu einem Freiluft-Gottesdienst am Glockenturm in Neufrankenroda ein.

Beginn ist um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst, so Schaube, steht ein „Imbiss to go“ auf dem Siloah-Hof zur Verfügung, den die Familienkommunität organisiert. Pfarrer Schaube will erklären, warum der kommende Sonntag auf kirchendeutsch „Exaudi“ heißt.