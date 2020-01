Neujahrsempfang in Gotha: Probleme der Welt und vor der Haustür

Einen ungewöhnlich eindringlichen Blick auf die Probleme dieser Welt gab es am Mittwochabend zum traditionellen Neujahrsempfang von Stadt und Landkreis Gotha sowie des Aufklärungsbataillons 13. Schon vorm Betreten des Gadolla-Saals der Friedensteinkaserne wurden die mehr als 400 geladenen Gäste darauf aufmerksam gemacht. Stabsgefreiter Virgulto überreichte jedem einen Anstecker mit gelber Schleife, ein Ausdruck der Verbundenheit mit deutschen Soldaten im Auslandseinsatz.

Auch die Friedensteiner sind da wieder gefordert. Sie sind „in der Welt unterwegs und in Gotha zuhause“. Das verdeutlichte ihr Kommandeur, Oberstleutnant Matthias Weber, in seiner Ansprache. Wer angesichts der jetzt verschärften Krise im Irak und Iran davon rede, dass die „Büchse der Pandora“ geöffnet sei, der verkenne, dass es längst Krieg zwischen Washington und Teheran gebe.

Verbundenheit: Emanuel Cron heftet einen Anstecker als Zeichen der Solidarität mit Soldaten im Auslandseinsatz an. Den überreichte Stabsgefreiter Virgulto den Gästen des Neujahrsempfangs. Foto: Wieland Fischer

Die kommenden zwölf Monate seien für die Aufklärer und Versorger durch Einsätze mit globalem Spannungsbogen geprägt: im Nordosten Malis, in Litauen und in den Schluchten des Westbalkans. Nirgendwo sonst seien so viele Blauhelmsoldaten wie in Afrika stationiert, 90.000.

Einsätze in Mali, Litauen und auf dem Balkan

Davon stelle Deutschland 1100 in Mali. Das Herz der Aufklärung dort bilden ab Mitte März die Gothaer. Die dritte Kompanie und ihr Chef Major Niklas Steiger werden ein multinationales Gebilde aus mehr als fünf Nationen anführen.

Ganz anders der Hintergrund in Litauen. Der Einsatz an der Nordostflanke der Nato sei von strategischer Bedeutung und politischer Symbolkraft, sagte Weber. Die Verlegung des Materials beginne im Frühjahr mit der zweiten Kompanie unter Führung von Hauptmann Benjamin Pfeifer. Auf dem fragilen Balkan halte die Bundeswehr „Augen und Ohren“ offen, damit die Lage nicht wieder eskaliere. Ab der zweiten Jahreshälfte sind dort erneut Friedensteiner gefordert.

Landrat Onno Eckert, Oberbürgermeister Knut Kreuch und Kommandeur Matthias Weber bekräftigen die Partnerschaft. Foto: Wieland Fischer

„Die Soldaten, die weltweit unterwegs sind, brauchen ein festes Haus, eine Heimat, in die sie gerne zurückkehren“, sagte Weber. Das sei für das Bataillon Gotha und der Landkreis. Vor diesem Hintergrund unterzeichneten Weber, Landrat Onno Eckert und Oberbürgermeister Knut Kreuch (beide SPD) nach ihren Ansprachen Urkunden, um ihre Partnerschaft zu bekräftigen.

Ortsumfahrung Schwabhausen als Aufgabe

Auch Eckert sprach angesichts von Brexit, bedrohter Sicherheitslage im Nahen Osten und an anderen Krisenregionen von einer Welt „in großer Unruhe“. Angesichts dessen scheine „die Welt im näheren Umfeld noch deutlich weniger aus den Fugen“. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit 1991 nicht mehr. Die Auftragsbücher seien in der Regel voll. Es falle zunehmend schwerer Handwerker zu finden. Doch die Zerbrechlichkeit der großen Politik spiegle sich auch in der Region wider.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Kreiskrankenhausanteile seien in Bälde aufgezehrt. Es gelte auf die Ortsumfahrung Schwabhausen zu drängen, die Fortschreibung der Nahverkehrskonzeption einzuleiten, umriss er anstehende Aufgaben, vor denen der Landkreis stehe.

Ein Bläserquintett des Luftwaffenmusikkorps spielte zum Neujahrsempfang auch die Nationalhymne. Foto: Wieland Fischer

Oberbürgermeister Kreuch fasste die Welt- und Stadtlage wieder in Versen. „Kühl- und Gefrierkombinationen sind gut gefüllt, als ob Gotha den Hunger der ganzen Welt stillt.“ Und ganz lokal: Die Bahn senke die Preise um zehn Prozent: „Ob die reiche Bahn den Gothaer Bahnhof kennt?“ Für Gotha kurz zusammengefasst wünsche er sich: „Einer trage des anderen Last.“ Seine Vision in Anlehnung an Martin Luther Kings Worte „I have a Dream“ lautete: „Wo jeder für den anderen hat Zeit, da wird ,I have a Dream‘ Wirklichkeit.“