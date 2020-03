Neun Infizierte im Kreis Gotha

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Gotha ist am Sonntag um zwei Fälle auf neun gestiegen. Das teilte Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes Gotha, mit. Erst vergangene Woche war der erste Landkreisbewohner positiv auf den neuartigen Virus Covid-19 getestet worden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Erstmals wurde die Erkrankung am 14. März bei einer Gothaerin nachgewiesen, die sich jedoch in Jena aufhält und nach letzten Informationen dort in Quarantäne ist. Über den Zustand der anderen Patienten ist bisher nichts bekannt.

Stand Sonntagabend überholt der Kreis Gotha mit der Zahl der nachgewiesenen Fälle das Altenburger Land und den Saale-Orla-Kreis, wo der erste Fall des Virus Anfang März nachgewiesen wurde.