Friedrichroda. Musik und Grillabende gibt es wieder am Rennsteig auf dem Heuberg.

Neustart für Rock'n' Roll am Rennsteig

Rock‘n‘Roll auf dem weitläufigen Heuberg-Areal gibt es wieder am Sonntag, 21. Juni, von 13.30 Uhr bis 16 Uhr. Der Rennsteigwirt Axel Wilberg lädt ein für das zweite Biergartenfest dieses Jahres, wieder mit den Polars. Natürlich darf dann auch „Crazy Love“ nicht fehlen, den alten Paul Anka Titel wird Willi Woigk mit seiner Band spielen, verspricht der Bandleader.

Damit komme wohl so ein bisschen altes Stadthallengefühl auf. Damals in den 1960er Jahren standen die Polars regelmäßig auf jener Bühne und haben wesentlich zu dem Ruf Gothas als Hochburg des Beat in der DDR beigetragen. Alle hygienischen Voraussetzungen und der Mindestabstand wegen der Corona-Krise werden eingehalten, betonte Axel Wilberg.

Die Berggasthäuser Tanzbuche und das Spießberghaus betreibt er ebenfalls. Beide gastronomischen Einrichtungen empfangen inzwischen wieder Gäste. Auch alle geplanten Veranstaltungsplan in diesem Jahr würden stattfinden, so die allsonntäglichen Blasmusik-Konzerte mit den Thüringer Heimatmusikanten sowie auch großen Rennsteig-Rock-Events im August.

Ebenso die samstäglichen Grillabende an der Tanzbuche werde es nun wieder geben.

