Neustart in der Gothaer Orangerie

Gotha. Das Kamelienhaus der Orangerie Gotha soll Anfang April eröffnet werden. Doch schon ab 12. März gibt es endlich wieder Veranstaltungen.

Am Samstag, 12. März, starten die Orangerie-Freunde nach vielen Monaten Stillstand wegen Corona wieder Veranstaltungen in der Orangerie – die letzte war im November. Los geht es mit einem Weinabend unter dem Motto „Weinreise durch Deutschland“. Beginn ist 19 Uhr im Orangenhaus. Neben Informationen zu Anbauregionen, Weinlagen und Rebsorten, gilt es aus sechs Anbaugebieten Weißweine von Winzern zu verkosten, kündigt Vereinssprecher Uwe Ulrich an.

Das neue Kamelienhauses an der Orangerie soll Anfang April eröffnet werden Foto: Wieland Fischer

Zum Kaffee-Nachmittag am Sonntag, 20. März, bieten Parkverwalter Jens Scheffler und Landtagsabgeordneter Matthias Hey kostenlose Sonderführungen zum Thema „Ananas und Palmen – seltene Exoten in der Orangerie“ an. Sie beginnen 13.15, 14, 14.45 und 15.30 Uhr.

Am Samstag, 26. März, ab 19 Uhr, ist Club-Kino-Zeit. Gezeigt wird der französische Film „Paulette“.

Karten für die Weinreise (24 Euro), die Orangerie-Führungen und das Club-Kino (12 Euro) im Orangenhaus gibt es nur im Vorverkauf im Bürgerbüro Matthias Hey am Hauptmarkt 36.

Der Erlös der Veranstaltungen komme der Beschaffung von neuen Kamelien und der Fertigstellung des neuen Kamelien-Hauses, das am Sonntag, 3. April, eröffnet werden soll, zugute.

www.orangerie-gotha.de