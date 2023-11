Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann es in Gotha wieder schneit. Den ersten Schnee gab es im Vorjahr am 19. November. (Archiv)

Nicht alle Straßen werden in Gotha geräumt

Gotha. Nebenstraßen werden in Gotha im Winter nicht geräumt und gestreut. Die Stadtverwaltung erinnert Grundstückseigentümer an ihre Pflicht zum Winterdienst.

Auf rund 100 Kilometern führt die Stadt den Winterdienst auf öffentlichen Straßen durch. Ein Winterdienst auf allen Straßen im Stadtgebiet sei jedoch nicht zu leisten. So würden Nebenstraßen nicht geräumt und gestreut. Die Pflicht, Gehwege und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und bei Glätte zu streuen, habe die Stadt an die Anlieger der angrenzenden Grundstücke übertragen, heißt es. Verpflichtet seien Eigentümer der durch öffentliche Wege, Straßen und Plätze erschlossenen, bebauten und unbebauten Grundstücke. Die Verpflichtung gelte wochentags von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.