Nicht nur die Trachtenfamilie aus dem Kreis Gotha trauert um Ingfried Bause

Ernstroda. Ingfried Bause war seit seiner Kindheit der Tracht verbunden. Er war im In- und Ausland als Botschafter seiner Heimatregion aktiv.

Die Thüringer Trachtenfamilie trauert um Ingfried Bause, wie der Vorsitzende des Thüringer Landestrachtenverbands Knut Kreuch mitteilt. „Ingfried Bause wollte so gern noch dabei sein, wenn die Dachsberggemeinde Ernstroda in wenigen Jahren ihr einhundertjähriges Bestehen feiert, doch das Schicksal wollte es anders“, so Kreuch weiter.

Am 28. Oktober hat Ingfried Bause, einer der bekanntesten Trachtenpersönlichkeiten des Gothaer Landes, seinen Lebensweg im Alter von 92 Jahren beendet. Der in Schnepfenthal-Rödichen beheimatete Ingfried Bause ist seit Kindheit an der Tracht verbunden und war mit der Ernstrodaer Dachsberggemeinde auf vielen Festen im In- und Ausland als Botschafter seiner Heimatregion aktiv.

Im Jahr 1990 engagierte er sich in der Vereinigung der Trachtengruppen entlang der Waldsaumstraße und war Vorstandsmitglied der Thüringer Vereinigung für Volkskunst und Brauchtumspflege, die 1997 eine Säule zur Gründung des Thüringer Landestrachtenverbandes war.

„Ingfried Bauses Persönlichkeit wird seinen Freundinnen und Freunden noch lange in Erinnerung bleiben, denn er trug Tracht als Verantwortung vor der Zukunft. Unser Mitgefühl gebührt seiner Familie“, so der Landesvorsitzende.